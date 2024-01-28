Неїжпапа пояснив, яке рішення союзників України могло б кардинально змінити перебіг війни

Командувач Військово-морських сил Олексій Неїжпапа наголосив, що Україна виграла б війну швидше, якби мала дозвіл стріляти з британської та іншої західної зброї по цілях у глибині Росії. Перебіг війни був би зовсім іншим, якби ЗСУ могли використовувати західні боєприпаси без обмежень від самого початку.

Про це він розповів у інтерв'ю телеканалу Sky News.

"Якби Україна мала певні види далекобійного озброєння, котре можна застосовувати вглиб території РФ, то противник поводився б по-іншому, зокрема і на полі бою", − пояснив він.

Велика Британія, США та інші союзники погодилися надати Україні далекобійні ракети, зокрема британські Storm Shadow та американські ATACMS лише минулого року.

Військові використовують їх для ураження цілей на окупованих Росією територіях України, але не в глибині РФ, оскільки західні партнери побоюються ескалації війни і втягнення у протистояння.

"Путін поводиться як дрібний гангстер, який знає, що якщо йому відповідатимуть удар за ударом, то він не почне бійку... Якщо він зрозуміє, що Україна може дати відсіч і змусити його по-справжньому відчути біль, звичайно, він все це припинить", − підсумував Неїжпапа.

Нагадаємо, військовий експерт розповів про велику проблему ЗСУ.

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