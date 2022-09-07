Неймовірна сума: Шмигаль повідомив, скільки прямої шкоди Росія завдала Україні під час війни

Із цієї суми 105 млрд доларів необхідні на відновлення різних зруйнованих об'єктів.

Станом на вересень в Україні верифікували 326 мільярдів доларів прямої шкоди від повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Ради асоціації ЄС та України.

"Спільно зі Світовим банком Міністерство розвитку громад і територій верифікувало завдану Росією шкоду на 326 млрд доларів. Тобто це - пряма шкода, яку на сьогодні вже верифіковано, фізична шкода", – пояснив він.

Шмигаль зазначив, що з цієї суми 105 млрд доларів необхідні на відновлення різних зруйнованих об'єктів. На швидке відновлення необхідно 17 млрд доларів, 3,4 млрд з яких Україна отримає вже цього року, а решту - 2023 року.

Нагадаємо, уряд збільшить компенсації людям, які надали тимчасове житло внутрішнім переселенцям. Йдеться про програму "Прихисток".

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