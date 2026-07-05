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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
927
Час на прочитання
2 хв

Неймовірний біль для всієї родини "плюсів": на фронті загинув випусковий редактор ТЕТ та 2+2 Іван Трембовецький

Жахлива звістка сьогодні надійшла в плюсівську родину — на війні загинув наш колега, випусковий редактор телеканалу ТЕТ та свого часу — 2+2, Іван Трембовецький.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Бойовий шлях і трагічна загибель нашого колеги Івана Трембовецького

Бойовий шлях і трагічна загибель нашого колеги Івана Трембовецького

На фронті під час виконання бойового завдання загинув український медійник, наш колега — випусковий редактор телеканалу ТЕТ та свого часу «2+2» Іван Трембовецький. Воїн захищав Україну з 2014 року, пройшов найгарячіші точки АТО, а під час повномасштабного вторгнення служив у розвідці та підрозділах безпілотних систем.

Іван став на захист Батьківщини ще на початку війни, у 2014 році, першим серед плюсівців.

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У складі легендарної 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ він пройшов Дебальцево, Піски, захищав Донецький аеропорт.

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З початком повномасштабної війни Іван знову пішов до війська, останні три роки служив у ГУРі, а нещодавно перевівся до 8-го армійського корпусу ДШВ 238-го окремого батальйону безпілотних систем «Чорний яструб», воював на Сумському напрямку.

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Іван боровся за нашу Незалежність мужньо й віддано. Попри поранення, повертався у стрій, мав велику повагу від побратимів і колег, завжди залишався людяним і справжнім патріотом своєї країни.

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В цивільному житті Іван був неймовірним професіоналом, душою компанії та людиною, яка дійсно вміла розганяти хмари навколо. Любив свою справу і чекав на повернення до рідних «плюсів», а колеги — на зустріч з ним в рідному колі.

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У захисника залишилися дружина та двоє донечок. Герою назавжди залишиться 43 роки.

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Редакція висловлює щирі співчуття родині, друзям та побратимам Івана. Вічна пам’ять і слава Герою!

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Посилання на збір коштів для родини Івана Трембовецького:

https://send.monobank.ua/jar/8eckaiJqt3

💳Номер картки Банки
4874 1000 3003 9393

Нагадаємо, у березні 2025 року на фронті загинув випусковий редактор сайту TSN.ua Дмитро Бєндіков.

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Дата публікації
Кількість переглядів
927
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