Неймовірний біль для всієї родини "плюсів": на фронті загинув випусковий редактор ТЕТ та 2+2 Іван Трембовецький

Бойовий шлях і трагічна загибель нашого колеги Івана Трембовецького

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На фронті під час виконання бойового завдання загинув український медійник, наш колега — випусковий редактор телеканалу ТЕТ та свого часу «2+2» Іван Трембовецький. Воїн захищав Україну з 2014 року, пройшов найгарячіші точки АТО, а під час повномасштабного вторгнення служив у розвідці та підрозділах безпілотних систем.

Іван став на захист Батьківщини ще на початку війни, у 2014 році, першим серед плюсівців.

У складі легендарної 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ він пройшов Дебальцево, Піски, захищав Донецький аеропорт.

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З початком повномасштабної війни Іван знову пішов до війська, останні три роки служив у ГУРі, а нещодавно перевівся до 8-го армійського корпусу ДШВ 238-го окремого батальйону безпілотних систем «Чорний яструб», воював на Сумському напрямку.

Іван боровся за нашу Незалежність мужньо й віддано. Попри поранення, повертався у стрій, мав велику повагу від побратимів і колег, завжди залишався людяним і справжнім патріотом своєї країни.

В цивільному житті Іван був неймовірним професіоналом, душою компанії та людиною, яка дійсно вміла розганяти хмари навколо. Любив свою справу і чекав на повернення до рідних «плюсів», а колеги — на зустріч з ним в рідному колі.

У захисника залишилися дружина та двоє донечок. Герою назавжди залишиться 43 роки.

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Редакція висловлює щирі співчуття родині, друзям та побратимам Івана. Вічна пам’ять і слава Герою!

Посилання на збір коштів для родини Івана Трембовецького:

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Нагадаємо, у березні 2025 року на фронті загинув випусковий редактор сайту TSN.ua Дмитро Бєндіков.

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