Нейтральна Швейцарія підтримала санкції ЄС, то чого тоді чекають деякі інші країни?, - Зеленський

Про це український президент Володимир Зеленський сказав у відеозверненні 2 лютого.

"Нейтральна Швейцарія підтримала санкції Євросоюзу проти російських олігархів, посадовців, проти самої держави та компаній. Ще раз раз, нейтральна Швейцарія, то чого тоді чекають деякі інші країни? До нашої антивоєнної коалії приєднались вже й ті країни, на яких Москва ще тиждень тому розраховувала. Це надзвичайний результат. Зараз не можна залишатись нейтральними".

Це український президент Володимир Зеленський сказав у відеозверненні 2 лютого.