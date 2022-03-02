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Нейтральна Швейцарія підтримала санкції ЄС, то чого тоді чекають деякі інші країни?, - Зеленський

Нейтральна Швейцарія підтримала санкції ЄС, то чого тоді чекають деякі інші країни?, - Зеленський

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Нейтральна Швейцарія підтримала санкції ЄС, то чого тоді чекають деякі інші країни?, - Зеленський

Про це український президент Володимир Зеленський сказав у відеозверненні 2 лютого.

"Нейтральна Швейцарія підтримала санкції Євросоюзу проти російських олігархів, посадовців, проти самої держави та компаній. Ще раз раз, нейтральна Швейцарія, то чого тоді чекають деякі інші країни? До нашої антивоєнної коалії приєднались вже й ті країни, на яких Москва ще тиждень тому розраховувала. Це надзвичайний результат. Зараз не можна залишатись нейтральними".

Це український президент Володимир Зеленський сказав у відеозверненні 2 лютого.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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