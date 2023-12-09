Нейтральність і відмова від НАТО – Фейгін про умови Путіна для України

Російський опозиційний політик Марк Фейгін наголосив що президент-диктатор Росії Володимир Путін хоче нав’язати Україні свої умови "миру", які передбачають нейтральність України і відмову від НАТО.

Про це він сказав в інтерв'ю "Еспресо".

Так, на запитання щодо сигналів російського диктатора на G-20 Фейгін сказав, що їх не було, окрім "будемо домовлятися на тих умовах, які ми пропонуємо".

"Головне, центральне питання цих умов – навіть не ділення 80:20 території України (20 – геополітичні реалії, ми їх окупували, ми провели там референдум і приєднали до Росії), а насамперед нейтральний статус України, недопущення вступу до НАТО, взагалі інтеграції до західної спільноти України, зависання її в положенні, в якому вона була практично всі 30 років", – каже політик.

За його словами, наміри в Путіна не змінилися – диктатор все щн вважає, що рано чи пізно уся Україна буде окупована Росією.

Фейгін також підкреслив, що не варто надавати сенси словам диктатора Росії.

"А сенс лише один – нумо вести переговори, поступіться мені, віддайте мені, але насамперед, окрім території та демілітаризації, зрозуміло, скорочення армії України, вивід усіх озброєнь, туди скерованих, забороніть Україні вступати до НАТО, відсуньте цю перспективу назавжди тощо. І треба сказати, якщо до цього Захід це активно спростовував й активно діяв у напрямі того, що все ж таки Україну треба прийняти до НАТО, то тепер виникло деяке коливання", - резюмував опозиціонер.

Нагадаємо, в Росії погрожують окупувати ще дві українські області.

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