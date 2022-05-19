Незалежна Україна буде існувати набагато довше, ніж житиме Путін - Держсекретар США

Незалежна Україна буде існувати набагато довше, ніж житиме Путін - Держсекретар США

Суверенна та незалежна Україна буде існувати набагато довше, ніж житиме Путін.

Про це в інтерв'ю телеканалу СВS заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен.

“Вони (українська армія, — ред.) не лише утримують свої землі, вони відтісняють росіян назад. Вони виграли битву за Київ. Наразі відбуваються напружені бої на сході та півдні України”, — розповів Ентоні Блінкен.

Він також додав, що російські окупанти значно зруйнували окремі регіони України - зокрема накоїли лиха в Бучі. Крім того, Путін намагався забрати суверенітет нашої країни, оскільки Україна, на думку Путіна, не є незалежною.

“Суверенна, незалежна Україна існуватиме набагато довше, ніж Володимир Путін”, — підкреслив Держсекретар США.

Нагадаємо, що російські окупанти на Донбасі почали переглядати свої цілі через низку невдач.

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