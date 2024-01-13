Незалежність здобувають сміливі: Зеленський відзначив воїнів Нацгвардії, які стійко захищають українські позиції

Президент подякував усім українських воїнам, усім, хто точно знає, що незалежність не буває нагородою.

Президент України Володимир Зеленський відзначив воїнів Нацгвардії, які разом з усіма Силами оборони та безпеки надзвичайно стійко захищають українські позиції.

Про це президент сказав у вечірньому відеозверненні до українців.

"Хочу сьогодні особливо відзначити воїнів нашої Національної гвардії, які разом з усіма Силами оборони та безпеки надзвичайно сміливо, надзвичайно стійко захищають українські позиції. 15-та бригада Нацгвардії – старший солдат Валерій Семенець та молодший сержант Сергій Коваль, воїни взводу оперативного призначення. Дякую вам за силу! 3-тя бригада оперативного призначення – солдат Віталій Сащук, солдат Микола Нагайчук, солдат Юрій Косюта. 14-та бригада – молодший сержант Володимир Олійник, старший сержант Василь Чернююк. Дякую вам, хлопці! Окремо відзначу також воїнів центру спецпризначення Нацгвардії "Омега", зокрема хлопців 1-го загону, які ефективно виконують завдання на Авдіївському напрямку, а також усіх воїнів 3-го загону "Омеги", які воюють на Мелітопольському напрямку, підсилюючи підрозділи Сил оборони! Дякую вам за знищення ворога, хлопці", – сказав очільник держави.

Президент подякував усім українських воїнам, усім, хто точно знає, що незалежність не буває нагородою.

"Незалежність здобувають сміливі. Дякую всім в Україні, хто саме такий! І всім у світі, хто допомагає нашій державі", – сказав Володимир Зеленський.

Звернення президента Зеленського за 13 січня

Нагадаємо, як зазначив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, командування російської окупаційної армії не досягло тих цілей, які воно ставило останніми місяцями.

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