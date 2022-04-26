Нездійсненна мрія: секретар Радбезу РФ заявив ​"про розпад України на кілька держав"

Нездійсненна мрія: секретар Радбезу РФ заявив ​"про розпад України на кілька держав"

Секретар Ради безпеки РФ стверджує, що американці, бажаючи придушити Росію, нібито вирішили створити в Україні "антипод" РФ, "намагаючись розділити по суті єдиний народ".

Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що результатом політики Києва та Заходу може стати "лише розпад України на декілька держав".

Про це він заявив у інтерв'ю пропагандистським ЗМІ РФ.

"Якщо щось сьогодні й об'єднує народи, які живуть в Україні, то лише страх перед звірствами націоналістичних батальйонів. Тому результатом політики Заходу та підконтрольного йому київського режиму може стати лише розпад України на декілька держав", - сказав він.

За словами поплічника Путіна, Вашингтон задовго до держперевороту 2014 року навіював українцям винятковість їхньої нації та ненависть до всього російського.

Патрушев додав, що "США намагалися змусити Росію відмовитися від суверенітету, самосвідомості, культури та незалежної політики, але погодитись з таким підходом країна не має права".

Вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Путін оголосив про плани демілітаризуватиї та денацифікувати Україну.

Одразу після звернення Путіна по всіх великих містах України пролунали вибухи. Росія розпочала повномасштабну війну проти України.

Нагадаємо, Секретар Радбезу РФ Патрушев цинічно бреше усьому світу, що Росія не бомбить українські міста.

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