"Незначі успіхи ціною десятків тисяч жертв": у британській розвідці оцінили зимовий наступ РФ

Розвідники кажуть, що окупанти не досягли своїх цілей.

Зимовий наступ, розпочатий після призначення Валерія Герасимова командувачем російськими військами в Україні, провалився.

Про це йдеться у звіті оборонної розвідки, опублікованому у Твіттері Міноборони Великої Британії.

"11 січня 2023 року начальник Генерального штабу Росії генерал Валерій Герасимов прийняв особисте командування "спеціальною військовою операцією" в Україні. Робота Герасимова на цій посаді характеризувалася спробою почати загальний зимовий наступ з метою поширення російського контролю на весь Донбас. За 80 днів стає дедалі очевиднішим, що цей проєкт провалився", - йдеться у зведенні.

У британській розвідці зазначають, що на кількох ділянках фронту на Донбасі російські війська домоглися лише незначних успіхів ціною десятків тисяч жертв, здебільшого розтративши свою тимчасову перевагу в особовому складі, отриману в результаті осінньої часткової мобілізації.

"Існує реальна можливість того, що Герасимов розширює межі того, як далеко політичне керівництво Росії буде терпіти невдачі", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, в українській розвідці анонсований взимку "великий наступ" росіян назвали "пшиком". Окупанти агресорки РФ виявились нездатними до цього.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що зараз відбувається підготовка до контрнаступу, який має розпочатися протягом квітня-травня. Він планується за декількома напрямками. Про які саме йдеться - невідомо.

Михайло Самусь: Путін встановив нові строки “перемоги”, проте Герасимов і Шойгу кудись зникли