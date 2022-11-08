Незважаючи на домовленості "зернової угоди", Росія блокує проходження кораблів

Станом на 7 листопада в черзі було 88 суден, ще 18 завантажених суден очікувало інспекції.

Українська сторона повідомляє, що Росія після поновлення участі в "зерновій угоді" блокує проходження кораблів. Наразі через дії РФ кількість перевірених суден впала до 8-9 за день, попри домовленість про 25-30 суден.

Про це в інтерв’ю LIGA.net розповів заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков.

"Сьогодні ми повернулися до тих самих проблем. Спільні інспекції поновилися. Всі чотири сторони беруть участь в інспекції, але їх заплановано зараз в середньому тільки 12 на день, з яких фактично завершується 8-9", - зазначив заступник міністра.

Він додав, що станом на 7 листопада в черзі було 88 суден, ще 18 завантажених суден очікували інспекції, щоб вийти в турецькі територіальні води.

"За три місяці роботи коридору ми відправили світові 10,1 млн тонн зернових з портів великої Одеси. Це значний показник у масштабах світу. Тому наше завдання - нарощувати цей обсяг. За підсумками жовтня експортували 4,2 млн тонн. Якби інспекції працювали без затримок, було б щонайменше 6 млн тонн за місяць - це реальний показник, який може давати коридор", - підсумував Васьков.

Росія хотіла вийти із "зернової угоди": що відомо

Україна, ООН, Туреччина та Росія раніше домовилися про розблокування Одеського порту після того, як РФ декілька місяців влаштовувала промисловий шантаж. Звідти рушили судна з українським зерном.

Після вибухів у бухті Чорноморського флоту Росія звинуватила Україну в тому, що наша держава нібито скористалася "зерновим коридором", щоб пошкодити російські кораблі, з яких на Україну летять ракети.

Проте після того, як ООН, Туреччина та Україна заявили, що продовжать дію "зернового коридору", 2 листопада російське Міноборони оголосило про поновлення своєї участі у "зерновій угоді". Там пояснили, що завдяки ООН та Туреччині вдалося отримати гарантії з боку України щодо невикористання гуманітарного коридору для ведення бойових дій проти РФ.

Туреччина заговорила про умови "зернового коридору"

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