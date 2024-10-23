Незвичайний хабар: у центрі Тернополя затримали начальника районного ТЦК - ЗМІ

Наразі немає офіційної інформації.
У центрі Тернополя затримали керівника районного військкомату під час отримання хабаря за сприяння в ухиленні від мобілізації.
Про це повідомило видання ZAXID.NET.
Військовослужбовець отримав талони на 1000 літрів пального в обмін на обіцянку не мобілізовувати чоловіка.
«Для уникнення розповсюдження викривленої та недостовірної інформації повідомляємо, що за участю працівників територіального управління ДБР та спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону проводилися слідчі дії стосовно керівника одного із територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. В ході їх проведення у посадової особи було вилучено речові докази, які мають значення у розслідуванні справи», – зазначили в пресслужбі Тернопільського обласного ТЦК та СП.
Нагадаємо, у Полтавській області чоловік наклав на себе руки в технічному приміщенні пункту попереднього збору військовозобов'язаних.
Територіальне управління ДБР у Львові повідомило ZAXID.NET, що наразі офіційної інформації щодо затримання ще немає.
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