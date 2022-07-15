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Незвичний табір влаштували на Миколаївщині для переселенців, щоб відволікти від війни

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Незвичний табір влаштували на Миколаївщині для переселенців, щоб відволікти від війни

Відпочити від війни у таборі на природі - таку акцію для переселенців та дітей військових придумали на Миколаївщині.

Там збирають людей на березі Південного Бугу, селять в наметах і роблять максимум, аби ті хоча б на трохи відволіклися від війни, йдеться в ТСН.

Табір розташували у мальовничому місці, за 200 км від передової на Півдні. Тут  півсотні людей -  переважно переселенці, або родини, в яких воюють батьки.

Захару довелося з мамою виїжджати з-під окупації. «Там такий гром був, що всі оглушились і міст потім підірвали», - розповідає хлопчик.

Діти радіють, що тут можна боятися висоти, але не обстрілів. На вершині місцевих скель співають гімн січових стрільців.

Це придумав Олексій – дядя Льоша, як його тут всі називають – в нього так і на футболці написано. Він підприємець, захоплюється туризмом, знайшов місце, де можна поставити намети і розважати людей.  «Цей відпочинок допомагає їм позбутися того всього, що в них залишилось, вони повертаються від нас трішки іншими, в нормальне життя, яке воно було до війни», - каже Олексій Олейнік.

Максимум можуть приймати три десятки людей, але тут вже зібралося в півтора рази більше. «Мені телефонують, телефонують і кожен раз телефонують- Маріуполь, Мелітополь, Енергодар і я не можу відмовити і беру, беру», - каже Олексій.

Дітей тут вчать, як зробити веселощі і цукерки в будь-яких умовах  – корисна навичка у складні часи. Команда старших дітей тим часом готується вперше в житті вийти на воду. 5 хлопців та 5 дівчат вдягають захисне спорядження -  шоломи та жилети, які рятують не від куль чи осколів, а від небезпеки на воді.

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