"Ні Бога, ні поваги до релігії": окупанти знищили єдину церкву в селі на Херсонщині

Четверта Гаазька конвенція мала б захищати релігійні споруди під час військових дій.

Російські окупанти розбомбили єдину церква в селі Киселівка Херсонської області.

Про це міністр оборони Олексій Резніков написав у Твіттері.

Міністр зауважив, що для російських окупантів "немає ні Бога, ні поваги до релігії".

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"Єдина церква в селі Киселівка (Херсонська область) була повністю зруйнована російськими обстрілами. IV Гаазька конвенція захищає релігійні споруди під час військових дій, але для російських військових злочинців немає ні Бога, ні поваги до релігії", - пише голова Міноборони України.

Зазначимо, що йдеться про храм Івана Богослова УПЦ МП.

До слова, Киселівка, що у Чорнобаївській сільській громаді, тривалий час перебувала у "сірій зоні". Село розташоване за 2 км від залізничного роз'їзду Чеховичі на лінії Херсон—Миколаїв.

Нагадаємо, окупанти вдарили одразу по трьох будівлях у селищі Степанівка, поблизу Херсона, і вгатили по церкві, лікарні, школі. У місцевому храмі священник тепер веде службу за упокій в побитому осколками храмі. Вікна вибиті, стеля посічена, але ікони і все церковне начиння - вціліли.

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