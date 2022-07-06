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"Ні для кого з окупантів не буде спокою": Зеленський заявив, що кожен російський вбивця відповість за свої злочини

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"Ні для кого з окупантів не буде спокою": Зеленський заявив, що кожен російський вбивця відповість за свої злочини

Президент України Володимир Зеленський заявив, що кожен окупант, який прийшов на українську територію, відповість за свої дії.

Глава держави зазначив, що Ірландія, прем’єр якої сьогодні приїздив до Києва, визнала злочини російських окупантів геноцидом українського народу. Така підтримка партнерів допоможе Україні відновити справедливість.

Про це Зеленський сказав у своєму вечірньому зверненні 6 липня.

"Кожен російський вбивця, кат і ґвалтівник, які прийшли на нашу землю, будуть відповідати. І неважливо, скільки часу займе виконання цього завдання. Ні для кого з окупантів не буде спокою", - наголосив президент.

За словами глави держави, підтримка Ірландією юридичних зусиль для покарання російських воєнних злочинців, – це все дуже важливо для України.

"Разом з роботою українських правоохоронців допомога партнерів – це саме ті цеглинки, з яких і буде побудовано відновлення справедливості для України", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 6 липня президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з прем'єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном. Це перший візит ірландського прем'єра до України за час відносин двох країн.

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