“Ні кроку назад”: після оголошеної в РФ мобілізації військкомати стежитимуть, щоб майбутні рекрути не втекли

У кількох регіонах Росії військові комісари заборонили залишати межі регіону тим, хто підлягає мобілізації.

Після оголошеної в президентом РФ Володимиром Путіним "часткової мобілізації" військові комісари в деяких регіонах забороняють виїжджати з областей тим, хто перебуває в запасі.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

За інформацією видання, військові комісари Татарстану, Дагестану, Самарської та Тверської областей підписали накази про мобілізацію: вони забороняють залишати регіон військовозобов’язаним, які перебувають у запасі, навіть якщо вони не отримали повістку.

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Також губернатори Севастополя та Петербурга оголосили про створення військових комісій із мобілізації місцевих жителів.

Раніше стало відомо, що у Курській області РФ тим, хто підлягає мобілізації, заборонили виїжджати з регіону.

Нагадаємо, що 21 вересня під час свого звернення, російський президент Володимир Путін заявив про часткову мобілізацію в РФ. Після відповідного президентського указу міністр оборони РФ Сергій Шойгу повідомив, що на війну в Україні буде призвано 300 тисяч новобранців.

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