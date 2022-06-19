"Ні, мам! Все. Не хочу після всього": російський окупант скаржиться матері, що він хоче додому в РФ

"Ні, мам! Все. Не хочу після всього": російський окупант скаржиться матері, що він хоче додому в РФ

Головне управління розвідки опублікувало чергову перехоплену розмову російського окупанта, який воює в Україні, та його матері.

Російський солдат розповідає мамі, що він дуже хочу додому, тому шукає різні способи, щоб повернутися додому з війни.

Про це свідчить перехоплена розмову, опублікована ГУР МО України.

Загарбник розповідає, що він залишиться на війні, як мінімум, на пів року. Колишні обіцянки про тримісячний термін виконані не будуть. Тому, шукає можливість звільнитися будь-яким способом.

"Я просто дізнавався, як можна буде ще звільнитися і мені сказали, можливо за сімейними, якщо треба за доглядом. Мені сказали, якщо довідка буде, то можна буде тебе звільнити. Щоб мене звільнили і додому відправили. Що батьки в Киргизстані живуть і що я один в сім’ї, нема кому доглядати", - говорить вояка.

У відповідь матір окупанта просить син, щоб він не поспішав з рішеннями, нехай візьме відпустку. Потім, можливо, повернеться знову в Україну. На що загарбник відповідає категорично: "Ні, мам! Все. Не хочу після всього. У мене немає жодного бажання".

Нагадаємо, у Василівці Запорізької області російські військові викрали священнослужителя однієї з місцевих церков та вивезли його в невідомому напрямку.

Про можливі сюрпризи на саміті ЄС, "стурбованість" Шольца і НАТО. Інтерв'ю з Ольгою Стефанішиною

Читайте також: