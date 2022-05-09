Ні мобілізації, ні "перемог": про що говорив Путін на параді 9 Травня

Ні мобілізації, ні "перемог": про що говорив Путін на параді 9 Травня

Президент РФ Володимир Путін, виступаючи на Красній площі, говорив про утиски Заходу та прагнення захищатися.

У Росії сьогодні святкують День перемоги над нацистською Німеччиною в Другій світовій війні. Цього року 9 Травня святкують на тлі так званої "спеціальної військової операції" – так влада РФ називає повномасштабне вторгнення до України. Сьогодні в Москві скасували повітряну частину параду. У Кремлі стверджують, що через погодні умови, хоча у столиці РФ – погода чудова.

Напередодні низка британських й американських ЗМІ з посиланням на джерела у розвідці писали, що Путін – у зв’язку з невдачами, яких зазнає російська армія, може оголосити Україні війну або заявити про мобілізацію. В українському МВС також казали про ймовірність оголошення анексії Донецької, Луганської, Херсонської областей та окупованих територій Запоріжжя.

Associated Press

Таких заяв Путін не робив, лунали інші заяви, а промова була короткою. Зокрема, Путін заявив, що ополченці Донбасу разом із ЗС РФ борються на “своїй” землі.

"У ці дні ви боретеся за наших людей на Донбасі, за безпеку нашої Батьківщини Росії. Росія дала попереджувальну відсіч агресії, це було вимушене, своєчасне і єдино правильне рішення. Сьогодні ополченці Донбасу разом з армією Росії борються на своїй землі. Звертаюся до військовослужбовців РФ і ополченців Донбасу, ви боретеся за батьківщину, за її майбутнє, щоб у світі не було місця катам і карателям", - звернувся Путін до військових.

Крім того, він наголосив, що "Росія завжди виступала за створення системи рівної і неподільної безпеки".

Associated Press

Під час виступу Путін поскаржився, що колективний Захід не надав Росії "гарантій безпеки" і у РФ "не було іншого виходу", окрім як напасти на Україну.

"У грудні минулого року ми пропонували укласти договір про гарантії безпеки. Все даремно, країни НАТО не захотіли почути нас. Відкрито йшла підготовка до каральної операції на Донбасі. Створювалася загроза безпосередньо біля наших кордонів. Зіткнення з неонацистами було неминуче", - сказав Путін, виступаючи на параді у Москві.

Говорячи про пам'ять загиблих у Великій вітчизняній війні, Путін згадав і загиблих в Одесі 2014 року.

"Сьогодні ми схилимо голову перед пам'яттю тих, чиє життя забрала Велика вітчизняна війна. Ми схиляємо голову перед пам'яттю мучеників Одеси, живцем спалених у Будинку профспілок у травні 2014 року. Перед пам'яттю старих, жінок та дітей Донбасу - мирних жителів, які загинули від обстрілів, варварських ударів неонацистів", - заявив він.

Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі під час вуличних протистоянь від вогнепальних поранень загинули 6 протестувальників, ще 42 людини померли внаслідок пожежі в Одеському будинку профспілок. Росія скористалася трагедією на свою користь, представляючи її в ЗМІ як наслідок ставлення українців до росіян і російськомовних.

Варто зазначити, що кожного дня Росія зазнає втрат у війні проти України. Станом на 9 травня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів склали близько 25,6 тисячі осіб, повідомили у Генштабі.

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