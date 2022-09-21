"Ні могилізації": росіян закликали виходити на акції протесту проти мобілізації

Активісти закликають росіян виходити на протестні акції у всіх містах країни.
Громадян Росії закликали виходити на акції протесту проти часткової мобілізації, яку сьогодні, 21 вересня оголосив президент Володимир Путін.
Про це у Twitter повідомляє рух "Весна".
Так, росіян закликають сьогодні, 21 вересня, о 19:00 виходити на протести у всіх містах країни.
"Щойно Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії. Це означає, що тисячі російських чоловіків – наших батьків, братів і чоловіків – будуть кинуті в м'ясорубку війни. За що вони помиратимуть? За що матері і діти проливатимуть сльози? За палац Путіна?", - йдеться у повідомленні.
У дописі також наголошується, що "депутати та чиновники, які кричали про необхідність мобілізації, залишаться у своїх теплих кріслах — живими та здоровими".
⚡️⚡️⚡️ Нет могилизации! Всероссийская акция протеста. Сегодня, 21 сентября, в 19:00. Центры всех городов— Движение «Весна» (@vesna_democrat) September 21, 2022
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Нагадаємо, сьогодні, 21 вересня Володимир Путін оголосив в Росії часткову мобілізацію.
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