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"Ні могилізації": росіян закликали виходити на акції протесту проти мобілізації

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"Ні могилізації": росіян закликали виходити на акції протесту проти мобілізації

Фото: Associated Press

Активісти закликають росіян виходити на протестні акції у всіх містах країни.

Громадян Росії закликали виходити на акції протесту проти часткової мобілізації, яку сьогодні, 21 вересня оголосив президент Володимир Путін.

Про це у Twitter повідомляє рух "Весна".  

Так, росіян закликають сьогодні, 21 вересня, о 19:00 виходити на протести у всіх містах країни.

"Щойно Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії. Це означає, що тисячі російських чоловіків – наших батьків, братів і чоловіків – будуть кинуті в м'ясорубку війни. За що вони помиратимуть? За що матері і діти проливатимуть сльози? За палац Путіна?", - йдеться у повідомленні.

У дописі також наголошується, що "депутати та чиновники, які кричали про необхідність мобілізації, залишаться у своїх теплих кріслах — живими та здоровими".

Нагадаємо, сьогодні, 21 вересня Володимир Путін оголосив в Росії часткову мобілізацію.

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