Ні туристів, ні медуз: у Мережі показали безлюдні пляжі Кирилівки

Зазвичай у липні в Кирилівці працювали пляжі, бази відпочинку та було безліч відпочивальників.

Курортна Кирилівка у Запорізькій області, яка тимчасово перебуває під окупацією військ РФ, наразі має безлюдний вигляд.

На відео, яке опублікували група "Любимая Кирилловка", видно, що на пляжах одного із найпопулярніших курортів на Азовському морі геть немає людей.

Зазвичай у липні в Кирилівці у повну силу працювали пляжі та бази відпочинку, на пляжах було безліч туристів та відпочивальників.

Але завдяки російським "асвабадітєлям" у Кирилівці наразі немає ані медуз, ані напливу туристів.

Фото: скриншот з відео

Фото: скриншот з відео

Фото: скриншот з відео

Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, до курортної Кирилівки зайшли кілька десятків ворожих БТРів.

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