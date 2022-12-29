"Ні в кого питати не будемо": Данілов відповів, чи можуть ЗСУ опинитися на території Росії для захисту України

Якщо для захисту нашої країни треба буде опинитися там, де ми вважатимемо за необхідне, ми там будемо.

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів про нові рухи у російському тоталітарному режимові, які можуть спровокувати кінець РФ, а також заявив, що українська армія буде на території Росії, якщо цього потребуватиме захист України

Про це він сказав в інтерв'ю Kyiv Post.

"Кінець Росії буде обов’язково. Цей кінець вони творять самостійно, це їх рішення. Вони на сьогодні знищують свою країну. Росія в тому вигляді і межах, в яких є зараз, існувати не буде після того, як вони прийняли рішення воювати з Україною", - зазначив Данілов.

Він також відповів, чи може українська армія опинитися на території Росії для захисту України.

"Так, обов’язково. Якщо для захисту нашої країни треба буде опинитися там, де ми вважатимемо за необхідне, ми там будемо. І ні в кого питати не будемо. І всі ці балачки, що не треба когось там дратувати, це нісенітниця", - зазначив він.

Раніше міністр закордонних справ України 2014-2019 рр. Павло Клімкін зазначав, що немає ніяких ознак, що очільник Кремля Володимир Путін змінив свою мету щодо України.

Водночас міністр економіки Німеччини Роберт Габек каже, що Росія та Володимир Путін стали шлях до поразки у війні проти України.

Так само і в США вважають, що РФ зазнала поразки вже сьогодні і Москві довелося змінити першочергову мету, яку їй, вочевидь, вже не досягти.

Читайте також: