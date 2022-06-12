"Ні влада, ні армія, ні багатство не врятують злого Путіна" - Кислиця

"Ні влада, ні армія, ні багатство не врятують злого Путіна" - Кислиця

Сергій Кислиця заявив, що показова "набожність" очільника Кремля не допоможе йому уникнути покарання.

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця заявив, що вже ніщо не допоможе російському диктатору Володимиру Путіну та його оточенню уникнути покарання.

Про це він заявив у Нью-Йорку під час панахиди за жертвами повномасштабного російського вторгнення в Україну.

"Ні влада, ні армія, ні багатство не врятують злого Путіна та його злих прихвоснів від гніву Божого. Деякі з них можуть думати, що Бог занадто люблячий, щоб судити нечестивих. Путін і його посіпаки можуть надягати важкі золоті хрести і ходити по колу з шаманами і гундяєвими (Патріарха Кирило - ред.)", - заявив він.

Сергій Кислиця також зазначив, що попередив посланця Путіна.

"Для військових злочинців немає чистилища, вони йдуть прямо в пекло". Він не покаявся", - зазначив він.

Він додав, що українці сплачують найвищу ціну за своє право на існування та висловив переконання – Україна переможе.

Нагадаємо, день Росії країна-агресорка зустрічає із зростанням безробіття, дефіцитом і презирством від світу.

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