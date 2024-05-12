"Ні вух від екіпажу, ні танка, ні БК": під Авдіївкою аеророзвідка ЗСУ вистежила ворожий танк (відео)

Під Авдіївкою, поблизу міста Красногорівка, бійці української аеророзвідки вистежили танк росіян, який висувався на вогневу позицію.

Відео оприлюднив журналіст Юрій Бутусов.

Ворожий танк висувався на вогневу позицію і, за словами Бутусова, "був по вуха нашпигований боєкомплектом".

"У результаті – ні вух від екіпажу, ні танка, ні БК. Постаралися оператори FPV-дронів підрозділу Strike Drones Company", – повідомив журналіст.

Нагадаємо, українські бійці також збили російський штурмовик Су-25 на Авдіївському напрямку. У ЗСУ повідомили, що ворог досі не зрозумів, що немає чого літати в українському небі.

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