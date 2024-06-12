"Ні їжі, нічого немає": окупант побідкався про долю солдатів РФ, які отримали інвалідність на війні

В Росії заступник командира "захисників армії РФ" у справах окупантів з інвалідністю, які заради війни диктатора Володимира Путіна отримали каліцтва на фронті, записав відео із закликом про допомогу їм.

Відео опублікував український журналіст Денис Казанський.

Так, на відео росіянин, який до речі також залишився через війну проти України без ніг, просить допомогти двом своїм підопічним, яких залишили без виплат та допомоги.

"Є два бійці під опікою у нас, яким соромно звертатися, хлопці сидять в жахливих умовах, ні їжі, нічого немає у них", - каже окупант на відео.

Своїми словами він вчергове доводить, що для Росії солдат – це видатковий матеріал та "гарматне м'ясо", і його доля після війни нікого не обходить.

Нагадаємо, у Донецьку окупанти виганяють із квартир сім'ї загиблих бойовиків.

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