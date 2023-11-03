"Ні ЗСУ, ні окупанти не можуть просунутися вперед": розвідка Британії оцінила ситуацію на фронті

Наразі на фронті ситуація склалася так, що ні Сили оборони України, ні російські загарбники не можуть прорвати лінію фронту через надійну протиповітряну оборону обох сторін і величезну лінію зіткнення.

Про це йдеться у щоденному огляді розвідки Великої Британії.

Як зазначають британські аналітики, на півдні країни український наступ залишається відносно статичним між двома основними лініями добре підготовлених оборонних позицій Росії.

Тим часом в районі Авдіївки великомасштабний російський наступ натрапив на потужну українську оборону.

Також читайте Робота у Німеччині без знання мови: які вакансії та зарплати пропонують українцям

"Головним чинником цього, швидше за все, стало відносне послаблення тактичної авіації. Обидві сторони тримають надійну протиповітряну оборону, що не дозволяє бойовим літакам забезпечити ефективну повітряну підтримку штурмових дій", - мовиться у повідомленні.

Попри це, ускладнюють проведення наступальних операцій географічні масштаби конфлікту.

"Обом сторонам важко зібрати не ударні сили, що здатні здійснити прорив, оскільки більша частина мобілізованих військ необхідна для утримання лінії зіткнення довжиною 1200 км", - додали у Міноборони Британії.

Що відомо про ситуацію на фронті

Додамо, що на початку жовтня Росія почала масований штурм Авдіївки – де-факто передмістя окупованого Донецька.

Російські війська планують захопити Авдіївський коксохімічний завод і це їхня нова ціль на тлі відсутності успіхів на фронті.

Російська армія зазнала втрат у війні проти України протягом 2 листопада. Так, ЗСУ ліквідували та поранили 850 окупантів.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.