"Нібито гуляють Часів Яром": командир батальйону ударних БпЛА спростував російські фейки про окупацію міста

За місто Часів Яр в Бахмутському районі Донецької області точаться активні бої, а те, що російська пропаганда вказує на солдатів окупаційних військ, які нібито гуляють населеним пунктом, брехня.

Про це сказав командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Юрій Федоренко в ефірі телемарафону 26 квітня.

"Що стосується Часів Яру - йдуть активні бої в Богданівці і Іванівському. Противник намагається взяти Часів Яр в оперативне оточення, але за останні 7 днів жодних успіхів не мав. Бої йдуть за кожну вулицю, за кожну хату. Сили оборони мають суттєві успіхи в утриманні позицій. Також російська пропаганда вказує на те, що нібито поодинокі солдати російських окупаційних військ нібито гуляють по Часів Яру. Це все неправда", - повідомив він.

На поточний момент Часів Яр повністю утримується Силами оборони, окупантів у населеному пункті немає. Паралельно противник штурмує в напрямку Іванівського, Кліщіївки і Андріївського, намагаючись врівняти лінії бойового зіткнення, але також тактичних успіхів на полі бою не мав.

За словами командира, під вчинення ударно-штурмових дій, які противник проводить постійно, тільки за цю добу було близько 30, він втрачає не тільки підготовлений особовий склад, а й техніку - легкоброньовану, броньовану, автівки, що забезпечують логістику.

"Автівки, що забезпечують логістику, чітко і надійно вдається нищити Силам оборони, зокрема за рахунок FPV-дронів. Таким чином, інколи після масованих штурмів, коли противник поніс суттєві втрати в техніці, вони вдаються до різних тактик, щокрема, заводять на передню лінію особовий склад на двоколісних мотоциклах. Я таке бачив вперше на Бахмутському відтинку тиждень тому, але цю тактику противник намагається затосовувати активно", - розповів боєць.

Він додав, що Сили оборони знайшли інструмент, як з цим боротися.

"Думаю, після отримання додаткових боєприпасів у рамках загальновійськової допомоги, ми зможемо побачити, як противник рухається на штурмові дії на віслюках", - сказав Юрій Федоренко.

Тим часом на Авдіївському напрямку росіяни захопили Новобахмутівку та просунулися в центр села Соловйове, що на північний захід від Авдіївки.

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