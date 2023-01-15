Ніч без сну і перепочинку: з'явилися свіжі фото наслідків терористичного обстрілу РФ багатоповерхівки у Дніпрі

Поліція отримала 30 заяв про безвісти зниклих осіб, які можуть бути під завалами.

У Дніпрі, де росіяни поцілили ракетою Х-22 в житловий багатоквартирний будинок, станом на ранок 15 січня тривають пошуково-рятувальні роботи тривають. Наразі відомо про 20 загиблих.

Про це повідомили у ДСНС, де показали нові фото з місця трагедії.

"Про українських рятувальників знає весь світ, завдяки самовідданій роботі особового складу. Дніпро. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Наразі відомо про 20 загиблих", - сказав голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Сергій Крук.

У поліції додали, що всю ніч на місці трагедії працювали близько 500 поліцейських, а також кінологи з пошуковими собаками, психологи та багато інших служб.

На місці облаштовані пункти обігріву. Також працює пересувний пункт поліції. Станом на зараз прийнято 37 заяв громадян. З них 30 - про безвісти зниклих осіб, які можуть бути під завалами.

"Ніч без сну і перепочинку...Продовжуємо працювати. Рятувати людей та ретельно фіксувати усі докази воєнних злочинів росії, яка вбиває цивільних. росія - вбивця. А що роблять з убивцями? Притягають до відповідальності за усією суворістю закону. Так має бути з росією. Так має бути з тими, хто віддає та виконує злочинні накази знищувати Україну та її людей", - каже голова Нацполіції Ігор Клименко.

Ракетний терор у Дніпрі

Житлову багатоповерхівку у Дніпрі війська терористки-РФ розбомбили у суботу, 14 січня. Окупанти вдарили ракетою Х-22, повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Віддав наказ обстріляти житловий будинок у Дніпрі командир 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку Олег Тімошин. Він же віддавав наказ розбомбити ТЦ в Кременчуці на Великдень, який на той момент був повен людей.

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Станом на 6:00 15 січня у Дніпрі на місці влучання російської ракети у житловий багатоквартирний будинок врятували 38 людей, зокрема шістьох дітей. Кількість загиблих зросла до 17 осіб, з них одна - дитина. Поранені 73 людини, зокрема 14 дітей.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв відплату за удар по житловому будинку в Дніпрі.

Постпред України в ООН Сергій Кислиця після російського ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі поцікавився у інших членів Радбезу ООН, як це – бути поруч із м’ясником у палаті? Очевидно, мається на увазі постпред Росії Василь Небензя.

Михайло Подоляк наголосив, що "Росія має бути негайно виключена з Радбезу ООН".

У Дніпрі оголосили триденну жалобу за загиблими в результаті російської ракетної атаки на житловий будинок.

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