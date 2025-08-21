ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
888
Час на прочитання
1 хв

Ніч буде важкою — військовий оглядач попередив про засилля дронів та загрозу ракет

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Ніч буде важкою.

Про це інформує 21 серпня 2025 року військовий оглядач Богдан Мирошников

  • Не пройшло й двох днів після останньої масованої повітряної атаки ворога, як вже почалася нова. Ще більш масована.

  • Очікуються “Шахеди” у великій кількості (250+).

  • Є загроза застосування крилатих ракет морського, повітряного та наземного базування.

  • Є загроза застосування балістичних та аеробалістичних ракет.

  • “Загроза — автоматично не означає, що це точно станеться. Але майте на увазі. Особисто я тримаю в голові, що ворог може застосувати всі вищеперелічені види озброєння, але звісно буду дуже радий, якщо частина з того не полетить на нас”, — зауважив оглядач.

  • “Що робити — ви чудово знаєте. Паркінг, укриття, ванна, 2 стіни або ігнор - кожен вирішує сам. Конвертуйте злість у донати на ЗСУ, НГУ, ТРО, СБУ, ДПСУ, ДССТ та інші підрозділи Сил Оборони”, — резюмував він.

Нагадаємо, що розпочалася масована атака російських дронів: ворог націлився на Київ.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie