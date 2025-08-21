- Дата публікації
Ніч буде важкою — військовий оглядач попередив про засилля дронів та загрозу ракет
Ніч буде важкою.
Про це інформує 21 серпня 2025 року військовий оглядач Богдан Мирошников
Не пройшло й двох днів після останньої масованої повітряної атаки ворога, як вже почалася нова. Ще більш масована.
Очікуються “Шахеди” у великій кількості (250+).
Є загроза застосування крилатих ракет морського, повітряного та наземного базування.
Є загроза застосування балістичних та аеробалістичних ракет.
“Загроза — автоматично не означає, що це точно станеться. Але майте на увазі. Особисто я тримаю в голові, що ворог може застосувати всі вищеперелічені види озброєння, але звісно буду дуже радий, якщо частина з того не полетить на нас”, — зауважив оглядач.
“Що робити — ви чудово знаєте. Паркінг, укриття, ванна, 2 стіни або ігнор - кожен вирішує сам. Конвертуйте злість у донати на ЗСУ, НГУ, ТРО, СБУ, ДПСУ, ДССТ та інші підрозділи Сил Оборони”, — резюмував він.
