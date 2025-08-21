Ніч буде важкою — військовий оглядач попередив про засилля дронів та загрозу ракет

Ніч буде важкою.

Про це інформує 21 серпня 2025 року військовий оглядач Богдан Мирошников

Не пройшло й двох днів після останньої масованої повітряної атаки ворога, як вже почалася нова. Ще більш масована.

Очікуються “Шахеди” у великій кількості (250+).

Є загроза застосування крилатих ракет морського, повітряного та наземного базування.

Є загроза застосування балістичних та аеробалістичних ракет.

“Загроза — автоматично не означає, що це точно станеться. Але майте на увазі. Особисто я тримаю в голові, що ворог може застосувати всі вищеперелічені види озброєння, але звісно буду дуже радий, якщо частина з того не полетить на нас”, — зауважив оглядач.