"Ніч була досить складною": бійці ЗСУ контратакували під Києвом і знищили 5 російських танків

Уранці на західних околицях Києва було чути звуки артилерійських боїв.
Українська армія, яка вже два тижні героїчно обороняє Україну від навали цинічних окупантів, уночі контратакувала під Києвом.
Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко в ефірі українських телеканалів у четвер уранці.
За його словами, ніч під Києвом була складною, але все ж таки українська армія здійснила контратаку.
"Ми підбили п'ять танків. Вранці Київ, на західній околиці, чути були артилерійські удари. Зараз там відбуваються бої. Поки більш детальної інформації немає", - сказав Денисенко.
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