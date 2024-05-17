"Ніч була дуже спекотною": деталі атаки СБУ і ГУР на Севастополь, Туапсе і Новоросійськ

СБУ та ГУР сьогодні атакували важливі цілі у російських містах.

В ніч проти 17 травня внаслідок спільних заходів Головного управління розвідки МОУ та Служби безпеки України українські дрони уразили низку воєнних об’єктів Росії у Новоросійську та тимчасово окупованому Севастополі.

Про це ТСН.ua повідомили джерела.

"Ця ніч була дуже спекотною для російських військово-логістичних об’єктів, розташованих в Криму та на російському узбережжі Чорного моря. За інформацією наших джерел, СБУ та ГУР спільно запалили "бавовну" у Севастопольській бухті. Також розвідники відпрацювали по морському порту Новоросійська, а хлопці "Малюка" - по Туапсинському НПЗ", - зазначили джерела видання.

Які наслідки атаки:

У Севастопольській бухті прилетіло по електропідстанції "Севастопольська", що призвело до відключень електроенергії

У морському порту Новоросійська вибухало в районі нафтового терміналу та на залізничній станції

Дрони СБУ вже вдруге цього року завітали до Туапсинського НПЗ, який росіяни почали відновлювати. Після нових вибухів доведеться починати ремонт знову

"Сьогоднішня спецоперація довела, що росіяни не здатні захистити свої основні морські бази в Севастополі та Новоросійську. Все, що їм залишається, – ховати військові кораблі у глибині портів за цивільними суднами. Про домінування чф рф росіяни можуть забути. Українська "бавовна" знайде їх всюди", – зазначило поінформоване джерело.

Раніше стало відомо, що в тимчасово окупованому Севастополі після дронової атаки була призупинена робота підстанції, запроваджуються точкові відключення світла.