"Ніч була складною": Гуменюк повідомила деталі про ворожу атаку по Одещині

Вночі на Одещину РФ випустила ракети та дрони-камікадзе.

Про наслідки в етері національного телемарафону повідомила керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Ніч була досить складною не тільки в бойовому сенсі. Ще ускладнювали роботу сил протиповітряної оборони погодні умови. Надзвичайно сильний шторм над морем і гроза, яка панувала всю ніч, посилювали загальний візуальний ефект і ускладнювали роботу. Дійсно, ворог атакував Одещину ракетами типу "Калібр" і дронами-камікадзе типу "шахед". Наслідки атаки ми уточнюємо, хоча щонайменше два "Калібри" було знищено на підльоті з моря до прибережної зони. Була бойова потужна робота по дронах-камікадзе, внаслідок чого вибухові хвилі, які були в процесі бойової роботи, пошкодили вікна в двох багатоквартирних будинках у прибережній зоні. На щастя, ніхто не постраджав. Остаточні результати уточнюємо, оскільки заливало дощем, вирувала погода", - сказала вона.

Нагадаємо, повітряну тривогу в регіоні оголосили о 01:55. За кілька хвилин в Одесі пролунали вибухи.

О 02:05 в ОК "Південь" повідомили про роботу ППО. О 02:34 у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування дронів "Shahed". О 02:52 в Одесі знову було чутно вибух, у Повітряних Силах повідомили про роботу ППО. Майже о третій ранку оголосили відбій повітряної загрози.