Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Ніч була складною": Гуменюк повідомила деталі про ворожу атаку по Одещині

"Ніч була складною": Гуменюк повідомила деталі про ворожу атаку по Одещині

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк

Минулося без жертв та постраждалих.

Вночі на Одещину РФ випустила ракети та дрони-камікадзе.

Про наслідки в етері національного телемарафону повідомила керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Ніч була досить складною не тільки в бойовому сенсі. Ще ускладнювали роботу сил протиповітряної оборони погодні умови. Надзвичайно сильний шторм над морем і гроза, яка панувала всю ніч, посилювали загальний візуальний ефект і ускладнювали роботу. Дійсно, ворог атакував Одещину ракетами типу "Калібр" і дронами-камікадзе типу "шахед". Наслідки атаки ми уточнюємо, хоча щонайменше два "Калібри" було знищено на підльоті з моря до прибережної зони. Була бойова потужна робота по дронах-камікадзе, внаслідок чого вибухові хвилі, які були в процесі бойової роботи, пошкодили вікна в двох багатоквартирних будинках у прибережній зоні. На щастя, ніхто не постраджав. Остаточні результати уточнюємо, оскільки заливало дощем, вирувала погода", - сказала вона.

Нагадаємо, повітряну тривогу в регіоні оголосили о 01:55. За кілька хвилин в Одесі пролунали вибухи.

О 02:05 в ОК "Південь" повідомили про роботу ППО. О 02:34 у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування дронів "Shahed". О 02:52 в Одесі знову було чутно вибух, у Повітряних Силах повідомили про роботу ППО. Майже о третій ранку оголосили відбій повітряної загрози.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
5267
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація