Ніч дуже гаряча, четверту добу тривають запеклі бої: начальник МВА про ситуацію в Авдіївці

За словами Барабаша, росіян дуже багато, вони "лізуть, як таргани".

Вже четверту добу в Авдіївці Донецької області – вкрай важка ситуація. Окупанти посилили обстріли і намагаються наступати вперед за допомогою броньованої техніки.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

"Четверту добу тривають бої. Запеклі і дійсно без перерви. І стрілецькі бої, і артилерійські дуелі. (Росіяни − ред.) гатять з усього, що у них є. Активно працює ворожа авіація. Декілька авіаракетних ударів було по місту", – зазначив Барабаш.

За його словами, ворожі штурми не припиняються ні вдень, ні вночі. Для наступу окупанти використовують броньовану техніку, йдуть колонами, і "дуже багато в них і техніки, і особового складу, привозять свіжі сили".

"Лізуть, як таргани, дуже багато", – сказав очільник військової адміністрації.

Він пояснив, що РФ хоче взяти Авдіївку в оточення. Для цього окупанти зосередили сили на ударах із флангів із півночі та з півдня.

Евакуація

За словами Барабаша, попри обстріли влада намагається здійснювати евакуацію, адже в місті досі є цивільні.

"Намагаємося забезпечувати евакуацію. Якщо люди мають бажання і хочуть вже їхати, то намагаємося знаходити шпаринки у цих обстрілах", – сказав очільник військової адміністрації.

Він уточнив, що логістика в Авдіївці дуже ускладнена. Наразі влада припинила постачання продуктів харчування та гумдопомоги. Проте запевняє, що поки що в Авдіївці вистачає продуктів харчування, ліків і засобів гігієни.

"За минулу добу ми маємо одного загиблого і чотирьох поранених. І двоє цивільних – під завалами. Скоріше за все вони загинули", – додав він.

Нагадаємо, що 10 жовтня окупанти розпочали активні наступальні дії поблизу Авдіївки Донецької області, які тривають досі.

На думку експерта Олександра Коваленка, РФ активізувалася біля Авдіївки, бо хоче подарувати Путіну до Нового року нову "епічну перемогу".

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