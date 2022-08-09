Ніч інтенсивних обстрілів на Дніпропетровщині: у місто прилетіли 120 реактивних снарядів (фото)

У результаті обстрілу постраждав один чоловік, його шпиталізували.
У ніч проти 9 серпня російська армія тричі обстріляла Нікополь на Дніпропетровщині. Окупанти випустили по місту 120 реактивних снарядів з "Градів".
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
У результаті було пошкоджено кілька житлових будинків. На трьох підприємствах понівечені цехи, майстерні, адміністративні приміщення та автівки.
Постраждав 46-річний працівник одного з підприємств, чоловіка шпиталізували з переломом.
У Синельниківському районі під російський обстріл потрапила Великомихайлівська громада. Там є руйнування житла. За попередньою інформацією, без постраждалих.
Нагадаємо, напередодні російська армія била по Дніпропетровській області ракетами Х-59 та "Градами". Під удар потрапили Нікопольський та Криворізький райони.
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