Ніч масових атак на Дніпропетровщині: Росія вдарила з "Градів" і випустила ракету Х-59 (фото)

За попередньою інформацією, жертв немає.
У ніч проти 15 серпня Росія обстріляла три райони Дніпропетровщини. Українська протиповітряна оборона збила радіолокаційну крилату ракету Х-59, яка йшла в напрямку Новомосковська.
Про це повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.
У Синельниківському районі зафіксовано чотири прильоти із ЗРК С-300. У результаті знищено об’єкт соціальної інфраструктури.
У Нікополі окупанти з "Градів" зробили близько 20 пострілів по території одного з підприємств. Унаслідок обстрілу там пошкоджено адміністративну будівлю, водогін, складські приміщення. В одному з гаражів виникла пожежа.
РФ також вдарила по підприємству енергетичної інфраструктури в Покровській територіальній громаді. Там пошкоджено обладнання.
Також зі ствольної артилерії обстріляли Марганецьку громаду, близько 20 пострілів по відкритій території. Без руйнувань.
У Криворізькому районі пізно ввечері окупанти вдарили по Великій Костромці. У результаті пошкоджено два будинки, сільгоспбудівлі, електромережі. Ніч у районі минула спокійно.
Нагадаємо, у ніч проти 15 серпня російські окупанти знову обстріляли Слов'янськ. Ворог атакував два мікрорайони.
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