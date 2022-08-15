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Ніч масових атак на Дніпропетровщині: Росія вдарила з "Градів" і випустила ракету Х-59 (фото)

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Ніч масових атак на Дніпропетровщині: Росія вдарила з "Градів" і випустила ракету Х-59 (фото)

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

За попередньою інформацією, жертв немає.

У ніч проти 15 серпня Росія обстріляла три райони Дніпропетровщини. Українська протиповітряна оборона збила радіолокаційну крилату ракету Х-59, яка йшла в напрямку Новомосковська.

Про це повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

У Синельниківському районі зафіксовано чотири прильоти із ЗРК С-300. У результаті знищено об’єкт соціальної інфраструктури. 

У Нікополі окупанти з "Градів" зробили близько 20 пострілів по території одного з підприємств. Унаслідок обстрілу там пошкоджено адміністративну будівлю, водогін, складські приміщення. В одному з гаражів виникла пожежа.

РФ також вдарила по підприємству енергетичної інфраструктури в Покровській територіальній громаді. Там пошкоджено обладнання.

Також зі ствольної артилерії обстріляли Марганецьку громаду, близько 20 пострілів по відкритій території. Без руйнувань.

У Криворізькому районі пізно ввечері окупанти вдарили по Великій Костромці. У результаті пошкоджено два будинки, сільгоспбудівлі, електромережі. Ніч у районі минула спокійно.

© Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради
Фото: Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради
© Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради
Фото: Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради
© Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради
Фото: Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради
© Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради
Фото: Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради

Нагадаємо, у ніч проти 15 серпня російські окупанти знову обстріляли Слов'янськ. Ворог атакував два мікрорайони.

Мапа війни на 15 серпня: лінія зіткнення на півдні - під обстрілами танків та ракетних систем

Мапа війни на 15 серпня: лінія зіткнення на півдні - під обстрілами танків та ракетних систем

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