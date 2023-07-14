"Ніч минула дуже неспокійно": Гуменюк розповіла про атаку загарбників

Сьогодні вночі ворог знову атакував територію України, застосувавши іранські ударні дрони типу "Shahed".

Про наслідки розповіла речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Ніч минула дуже неспокійно. На тлі дуже складних погодних умов, на тлі потужної грози над Чорним морем ворог застосовував кілька хвиль дронів-камікадзе типу "Шахед", спрямовуючи їх з використанням особливостей місцевості, заходили вони на удар збоку Чорного моря для ускладнення їх виявлення. Додавалися вітер, грім, блискавка, і всі ці природні ефекти ворог намагався використати на свою користь. Але перевага знову була на боці Сил оборони. Сили ППО відпрацювали досить потужно, близько 10 "шахедів" було знищено в нашій зоні відповідальності. На жаль, є влучання у Криворізькому районі. Там є постраждалі підприємства і поранена цивільна особа. Постраждали цивільні підприємства", - сказала вона.

Гуменюк також пояснила, чи заважає негода роботі "шахедів".

"Ми ще вивчаємо це питання, але однозначно було ускладнення в роботі протиповітряної оборони. "Шахеди" виявляються взокрема і по звуку. Можливо, вони хотіли заховати цей зрадливий звук за грозою, блискавкою і громом. Але відпрацювали потужно, і все, що було спрямовано на Одещину і Миколаївщину, знищено, влучань не допустили", - уточнила вона.

Нагадаємо, вночі проти 14 липня через загрозу атаки балістики повітряна тривога була оголошена в низці областей України. Загарбники атакували Дніпропетровщину безпілотниками, є влучання у Кривому Розі.