Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Ніч минула спокійно: в Харківській ОДА розповіли про ситуацію в регіоні

Дата публікації
Перегляди
16к
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ніч минула спокійно: в Харківській ОДА розповіли про ситуацію в регіоні

Getty Images

Російські окупанти 29 разів завдали ударів по обласному центрі.

Ніч проти 19 березня у Харкові минула порівняно спокійною: за добу російські окупанти стріляли 29 разів.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, йдеться про артилерійські, мінометні удари, обстріли із реактивних систем залпового вогню. 

"Збройні Сили України пильності не втрачають та зберігають повну готовність до оборони. Мужньо тримають позиції на Ізюмському напрямку, де ворог не полишає спроб наступу. Але всі намагання наша армія відкидає, бо “курсанти”, яких присилають росіяни, не витримують і години бою з нашими захисниками", - йдеться у повідомленні голови регіону.

Як повідомлялося, жителі Харкова вимагають позбутися всього, що пов’язує місто з Росією, зокрема, йдеться і про назви вулиць. Так, вчена рада університету Каразіна позбавила звання "Почесного доктора" ректора Московського вишу Віктора Садовничого. Крім того, вилучити з назви слово "російський" вимагає колектив Харківського академічного драматичного театру імені Пушкіна.

Читайте також:

Наступна публікація