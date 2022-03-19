Ніч минула спокійно: в Харківській ОДА розповіли про ситуацію в регіоні

Ніч минула спокійно: в Харківській ОДА розповіли про ситуацію в регіоні

Російські окупанти 29 разів завдали ударів по обласному центрі.

Ніч проти 19 березня у Харкові минула порівняно спокійною: за добу російські окупанти стріляли 29 разів.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, йдеться про артилерійські, мінометні удари, обстріли із реактивних систем залпового вогню.

"Збройні Сили України пильності не втрачають та зберігають повну готовність до оборони. Мужньо тримають позиції на Ізюмському напрямку, де ворог не полишає спроб наступу. Але всі намагання наша армія відкидає, бо “курсанти”, яких присилають росіяни, не витримують і години бою з нашими захисниками", - йдеться у повідомленні голови регіону.

Як повідомлялося, жителі Харкова вимагають позбутися всього, що пов’язує місто з Росією, зокрема, йдеться і про назви вулиць. Так, вчена рада університету Каразіна позбавила звання "Почесного доктора" ректора Московського вишу Віктора Садовничого. Крім того, вилучити з назви слово "російський" вимагає колектив Харківського академічного драматичного театру імені Пушкіна.

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