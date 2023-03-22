"Ніч російського терору": Зеленський відреагував на атаку російських дронів

Президент наголосив, що успіх ЗСУ "на землі і в небі реально наближає мир".

Президент Володимир Зеленський, коментуючи атаку дронів-камікадзе армії Російської Федерації, наголосив, що Кремль не прагне миру. Саме тому потрібно посилити глобальний тиск на Москву.

Про це глава держави написав у своєму Twitter-акаунті.

"Понад 20 іранських убивчих дронів, а ще ракети, численні обстріли. І це тільки за одну минулу ніч російського терору проти України. Кожен раз, коли хтось намагається почути слово "мир" в Москві, там віддають черговий наказ на такі злочинні удари", - йдеться у дописі Зеленського.

Президент наголосив, що успіх ЗСУ "на землі і в небі реально наближає мир". Тим часом тиск на Росію, зокрема, санкційний, каже глава держави, допоможе повернути стабільність.

"Повне дотримання санкційного режиму проти Росії реально повертає силу Статуту ООН. Глобальна єдність здатна повернути глобальну стабільність", - підсумував український лідер.

Нічна атака дронами

Ближче до півночі у містах України почали оголошувати повітряну тривогу, було попередження про атаку Shahed. За даними Генштабу, силами ППО було знищено 16 з 21 запущеного безпілотника.

У Київській області російська армія пошкодила цивільний об'єкт. На місці влучання спалахнула пожежа, її вже загасили рятувальники. Загинуло троє людей, сім - поранено.

Російська армія також атакувала Житомирську область безпілотниками. Внаслідок удару пошкоджений об'єкт інфраструктури. Силам ППО вдалось збити три дрони.

також у Хмельницькому чутно звуки вибухів. В ОВА повідомили, що влучань і «прильотів» на території громади не зафіксовано. Була результативна робота сил ППО.

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