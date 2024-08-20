Ніч, сповнена жахіть: дронарі показали, як в темряві змушують окупантів палати (відео)

Нічні бомбери щоночі нищать окупантів та їх укриття, не даючи змоги накопичувати великі сили для штурмових дій.

Воїни батальйону безпілотних систем Strike Drone Company 47-ї механізованої бригади продемонстрували нічну бойову роботу дронарів.

Відповідне відео вони оприлюднили 20 серпня на своєму каналі.

"Ніч темна і сповнена жахіть. Наші нічні бомбери щоночі нищать окупантів та їх укриття, не даючи змоги накопичувати великі сили для штурмових дій", – прокоментували захисники України.

Нагадаємо, авіація вдарила КАБами по скупченню техніки й особового складу росіян на Донецькому напрямку: з'явилося відео.

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