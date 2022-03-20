Ніч у Києві минула спокійно: яка наразі ситуація в столиці

Ніч у Києві минула спокійно: яка наразі ситуація в столиці

Працює інфраструктура та заклади, надаються комунальні послуги.

У Києві ніч проти 20 березня минула спокійно.

Про це повідомляє КМДА.

"Після завершення комендантської години місто подовжує жити в режимі воєнного часу. Працює інфраструктура міста, комунальники транспортники, медики та рятувальники. Надаються усі комунальні послуги. У столиці працює комунальний транспорт, продовольчі та зоомагазини, аптеки, банки, заправки, автосервіси та інші заклади", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для сполучення лівого та правого берега сьогодні працюватимуть Північний та Дарницький мости. Відновлюють роботу мініярмарки та столичні ринки.

У КМДА додали, що у столиці продовжує роботу гуманітарний штаб, який накопичує запаси продовольства та забезпечує медикаментами й продуктами першої необхідності самотніх людей літнього віку, людей з інвалідністю, одиноких матерів з маленькими дітьми. Київ передає гуманітарну допомогу містам, які постраждали від ворога. Зокрема, це продукти харчування, ліки та одяг.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 25-й день (війна вже 8-й рік). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова наголошує, що російські окупанти вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня. Станом на 20 березня від рук росіян загинули вже 115 дітей.

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