"Ніч української артилерії": Арестович розповів про успіхи ЗСУ на сході

"Ніч української артилерії": Арестович розповів про успіхи ЗСУ на сході

ЗСУ на сході України завдали успішних ударів по російських окупантах.

Українські захисники всю ніч проти 7 червня артилерією били по скупченню противника.

Про це 7 червня розповів радник керівника Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником та журналістом Марком Фейгіним.

"Вночі ЗСУ завдали ряд дуже хороших, жорстких і дуже влучних ударів по всьому цьому вогняному коридору від Ізюмського напрямку до Попасної. Ми били всю ніч і дуже вдало попали: і на Запорізькому та Херсонському напрямках. Це - ніч української артилерії", - сказав Арестович.

Нагадаємо, Арестович повідомив, що у Сєвєродонецьку українські захисники змушені маневрувати під ударами ворожої артилерії.

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