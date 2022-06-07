"Ніч української артилерії": Арестович розповів про успіхи ЗСУ на сході

ЗСУ на сході України завдали успішних ударів по російських окупантах.
Українські захисники всю ніч проти 7 червня артилерією били по скупченню противника.
Про це 7 червня розповів радник керівника Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником та журналістом Марком Фейгіним.
"Вночі ЗСУ завдали ряд дуже хороших, жорстких і дуже влучних ударів по всьому цьому вогняному коридору від Ізюмського напрямку до Попасної. Ми били всю ніч і дуже вдало попали: і на Запорізькому та Херсонському напрямках. Це - ніч української артилерії", - сказав Арестович.
Нагадаємо, Арестович повідомив, що у Сєвєродонецьку українські захисники змушені маневрувати під ударами ворожої артилерії.
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