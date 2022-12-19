Ніч вибухів і пожеж: які регіони України перебували під атакою іранських дронів

Після невеликої паузи російські війська знову почали атакувати іранськими дронами-камікадзе "Шахед".

Майже всю ніч у Києві та більшості центральних регіонів України тривала повітряна тривога - Росія завдала масованого удару іранськими дронами-камікадзе. Українська ППО збила 30 із 35 ворожих безпілотників над Україною цієї ночі, повідомили в Повітряних силах.

Атака на Київщину

У ніч проти 19 грудня Київ та область зазнали потужної атаки дронів іранського виробництва. По столиці вдарили 20 БПЛА Shahed, 15 з них вдалося збити. Столиця пережила кілька хвиль атак безпілотників. Повітряна тривога тривала понад три години.

Мер міста Віталій Кличко повідомив про вибухи у Солом'янському та Шевченківському районах столиці.

"Всі служби працюють на місцях. Детальніше - згодом", - зазначив мер.

За даними Київської міської військової адміністрації, столиця витримала кілька хвиль атак іранських "шахедів".

Фото: ДСНС України у Київській області

"У повітряному просторі Києва зафіксували понад 20 ворожих БПЛА. Сили ППО знищили близько 15", - заявили у КМВА.

"На жаль, є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Аварійні служби ліквідовують наслідки. Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Внаслідок нічної атаки дронами в Київській області також пошкоджені об'єкти інфраструктури та приватні будинки.

Фото: Офіс генерального прокурора

Як повідомив керівник області Олексій Кулеба, попередньо є троє поранених, людям надається допомога.

"Усі служби на місцях. Працюємо над ліквідацією наслідків ударів. Більш детальніше згодом", - додав Кулеба.

"ДТЕК Київські електромережі" анонсував екстрені відключення світла через нічну атаку росіян. Графіки стабілізаційних обмежень електроенергії поки що не діють.

Атака на Дніпропетровщину

Росія вночі атакувала Дніпропетровську область дронами-камікадзе (два вдалось збити), важкою артилерією та "Градами".

Обстріляли міста та села у трьох громадах: Червоногригорівській, Мирівській та Марганецькій. Минулося без постраждалих, але усюди багато руйнувань.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

На південному напрямку вночі ППО також збила безпілотники

У ніч проти 19 грудня російські окупанти атакували ударними дронами типу Shahed і південь України. По ворожих об'єктах відпрацювали сили протиповітряної оборони.

"На південному напрямку силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 10 "Шахедів", – йдеться в повідомленні Об’єднаного командування "Південь".

Фото: Associated Press

Чим небезпечні БПЛА

По-перше, їх мініатюрні розміри, низька швидкість і пластиковий корпус дозволяють уникати виявлення традиційними зенітними датчиками. По-друге, оскільки малі дрони відносно недорогі. Здатність невеликих БПЛА координувати свої дії один з одним та вибирати цілі дозволяє проводити масштабні атаки зі швидким прийняттям рішень та точними параметрами вибуху. Завдяки інтеграції з ШІ, що швидко розвивається, ці рої стають все потужнішими.

Останнім часом ворог почав запускати дрони-камікадзе по Україні у темний час доби, щоб ускладнити їхнє збиття. Вдень їх можна збивати навіть зі стрілецької зброї.

Спікер Командування Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, який найефективніший засіб проти дронів уночі. За словами спікера, найкраще з дронами-камікадзе справляються системи протиповітряної оборони, які мають радіолокаційні станції.

Шахедів з Криму більше не буде, Росія змінила місце запуску іранських дронів

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