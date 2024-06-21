Ніч вибухів у Росії: хто стоїть за атакою на НПЗ і полігон з "Шахедами"

СБУ спільно із ЗСУ відпрацювали по полігону запуску "Шахедів" та трьох НПЗ у Краснодарському краї.

Цієї ночі СБУ провела дві успішні спецоперації, через які росіяни вже на повну скиглять у соцмережах. Зокрема, "прилетіло" по полігону, звідки росіяни запускають "шахеди", та трьох НПЗ.

Про це ТСН.ua стало відомо з власних джерел.

Спочатку "бавовна" завітала на полігон 167-го навчального центру у н.п. Єйськ, звідки росіяни запускають по Україні "Шахеди". Там розташований склад іранських дронів та проживають в казармах їхні оператори. На полігоні зафіксовано серію вибухів з подальшою детонацією.

Згодом дрони СБУ спільно з силами безпілотних систем ЗСУ уразили три НПЗ: Афіпський, Ільський, Краснодарський. Це - ключові заводи південного округу РФ, на яких, зокрема, виготовляють мазут для кораблів чорноморського флоту. Ураження цих НПЗ значно ускладнить логістику постачання мазуту - зробить її дорожчою та довшою, оскільки його доведеться доставляти з інших НПЗ.

"СБУ продовжує активний літній сезон "бавовн". Чи не щоночі вони "розквітають" на військових об‘єктах та на підприємствах, які є частиною російського ВПК і працюють на війну проти України. Прогнозуємо, що цей сезон буде дуже спекотним", - зазначило поінформоване джерело.

Нагадаємо, в Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що протягом останніх кількох днів Збройні сили України успішно уразили низку об’єктів нафтопереробної галузі та інші важливі цілі на території Російської Федерації.

Так, у ніч проти 21 червня Росію атакували понад 100 дронів. Зокрема, у Єйську сталася пожежа на території 726-го навчального центру ППО. Згодом з’явилась інформація, що БпЛА впав на території Ільського НПЗ на Кубані.

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