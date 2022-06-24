Ніч з тривогами і обстрілами: окупанти вдарили з "Ураганів" по Дніпропетровщині

Ніч з тривогами і обстрілами: окупанти вдарили з "Ураганів" по Дніпропетровщині

У результаті обстрілу люди не постраждали. Руйнування є в одній з громад.

У ніч проти 24 червня російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область з "Ураганів". Поцілили по Криворізькому району.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ніч і з тривогами, і з обстрілами. Ворог поцілив по двох громадах - Гречаноподівській та Широківській. Люди, на щастя, не постраждали", - написав він.

Руйнування є в Широківській громаді.

Нагадаємо, пожежу на нафтобазі в Новомосковському районі Дніпропетровської області, яка спалахнула через ракетні удари Росії, вдалося загасити. Рятувальники працювали понад 108 годин.

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