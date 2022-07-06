Ніч з тривогою і обстрілами: яка ситуація на Дніпропетровщині 6 липня

Ніч з тривогою і обстрілами: яка ситуація на Дніпропетровщині 6 липня

Росія обстріляла село Шестірня на Дніпропетровщині. Ніхто не постраждав.

У ніч проти 6 липня російські окупанти обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Під приціл ворожої артилерії потрапила Широківська громада. Стріляли прямо по селу Шестірня. Пошкоджено кілька житлових будинків", - розповів він.

Ніхто з людей не постраждав. В інших районах області ніч минула спокійно.

Нагадаємо, вранці 5 липня Росія випустила сім ракет по Дніпропетровщині. Шість з них вдалося збити. Одна ракета вдарила по приватному сектору в місті Покров Нікопольського району.

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