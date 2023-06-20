Нічна атака армії РФ на Україну: у Генштабі розповіли про кількість знищених дронів

Вночі проти вівторка, 20 червня, російські окупаційні війська завдали чергового масованого ракетно-авіаційного удару по Україні.

Про це повідомили у зведенні Генштабу.

За попередньою інформацією, окупанти запустили 30 іранських безпілотників "Shahed". Сили ППО збили 28 дронів.

Вночі під час повітряної тривоги по Запоріжжю та його околицях окупанти РФ застосували сім ракет С-300.

Протягом минулої доби російська армія застосувала чотири крилаті ракети "Калібр" та 4 іранські ударні БпЛА "Shahed-136/131". Усі вісім повітряних цілей було знищено.

Нічна атака по Україні

Вночі проти 20 червня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Зокрема, моніторингові канали повідомляли про можливу атаку ворожими безпілотниками.

У низці областей пролунали вибухи. Зокрема, у Запоріжжі та у Львові. Зранку стало відомо, що окупанти завдали удару по Львівщині. Влучання сталося в об'єкт критичної інфраструктури.

Також сили ППО виявили та знищили навколо Києва майже два десятки ворожих цілей. До слова, це лише друга атака іранськими дронами по Києву від початку червня.

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