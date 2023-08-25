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Нічна атака армії РФ: скільки ракет та дронів вдалося знищити силам ППО

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Нічна атака армії РФ: скільки ракет та дронів вдалося знищити силам ППО

ППО. / Фото: Associated Press

Ворог був активним на півдні країни.

Уночі 25 серпня російська армія завдала ударів ракетами та безпілотником по території України. Сили протиповітряної оборони знищили усі п'ять цілей ворога.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що росіяни атакували ракетами повітряного та морського базування з акваторій Чорного та Азовського морів. ППО збила їх у межах Одеської області.

У напрямку південних областей із літаків Су-34 було випущено дві керовані авіаційні ракети Х-59 з Чорного моря та дві крилаті ракети "Калібр» із малого ракетного корабля з Азовського моря", - йдеться у повідомленні.

Також було зафіксовано пуск одного ударного безпілотника типу "Shahed 136" з напрямку Приморсько-Ахтарськ. Його ліквідували на Дніпропетровщині.  

Тим часом речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що на південному напрямку була серйозна активність авіації. За його словами, "багато літаків, повітряних цілей останнім часом - як і близько до лінії розмежування, так і в акваторіях морів".

Вчора армія РФ проводила певні заходи в морі. Зокрема, працювала тактична авіація.

"Літаки Су-34, які і випустили дві ракети Х-59 вбік південних областей. Х-59 - керована авіаційна ракета. Нею можна керувати, там є різні модифікації. Дві таких ракети були випущені з літаків Су-34, які попрямували спочатку вбік Миколаївської, потім попрямували до Одеської області. Під цей обстріл і під авіаційну активність було приховано випуск ракет "Калібр". Теж дві ракети. Їх запустили з Азовського моря з нового ракетного корабля, які теж попрямували вбік південних областей", - розповів Ігнат.

Як повідомлялося, вночі в низці областей було оголошено повітряну тривогу. Зокрема, на Одещині пролунали вибухи. У Повітряних силах повідомили, що спрацювала ППО. 

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Дата публікації
Перегляди
3856
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