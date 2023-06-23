Нічна атака армії РФ: в ЗСУ назвали головну ціль удару росіян та кількість знищених ракет

Більшість цілей було знищено на Хмельниччині.

Уночі 23 червня 2023 армія Російської Федерації завдала ударів по Україні з літаків стратегічної авіації. Атаку було спрямовано на військовий аеродром у Хмельницькій області. Знищено 13 крилатих ракет.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що росіяни здійснювали пуски близько опівночі з Каспійського моря із чотирьох бомбардувальників Ту-95мс.

"Усі 13 крилатих ракет Х-101/Х-555 було знищено протиповітряною обороною. Більшість - на Хмельниччині", - йдеться у повідомленні.

Крім того, сили ППО знищили розвідувальний БпЛА не встановленого типу.

Повітряна тривога вночі 23 червня

Близько 02:30 в Україні в черговий раз вночі оголосили повітряну тривогу. Тоді "почервоніла" вся Україна. Повідомлялося про запуски ракет. Зокрема, про рух цілей на захід України.

У Мережі повідомили про вибухи в Хмельницькій області. Інформацію також підтвердили в ОВА. Згодом стало відомо, що в області спрацювали сили ППО.

Під ранок 23 червня в Одеській та Житомирській областях зафіксовано рух БпЛА невстановленого типу. Саме у цих двох областях була оголошена повітряна тривога.

Крім того, у Запоріжжі прозвучало кілька вибухів. За попередньо інформацією, відбувався обстріл з С-300 з окупованої території області. "Тривогу" в регіоні було оголошено о 23:42 22 червня. Вона тривала до 03:41.

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