Нічна атака армії РФ: в ЗСУ розповіли, куди росіяни спрямували "Кинджали" та дрони

Вночі проти 22 червня російські окупанти атакували Україну з повітря ракетами Х-22, Х-47 "Кинджал" та ударними дронами "Shahed-136/131". Нічна атака армії РФ була спрямована на об'єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що з бомбардувальників Ту-22м3 з акваторії Азовського моря російські військові здійснили запуски трьох крилатих ракет Х-22. А з із МіГ-31К росіяни випустили три аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал".

Крім того, було зафіксовано пуски чотирьох іранських "Shahed". Три дрони знищила протиповітряна оборона.

"На щастя, ракети ворога не досягли своїх цілей на Дніпропетровщині. Втім, окупанти продовжують терор проти українського народу, атакуючи об’єкти критичної інфраструктури України", - йдеться у повідомленні Командування.

Атака армії РФ вночі 22 червня

Вночі в багатьох регіонах країни було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що є загроза застосування балістичного озброєння, а також ракет. Їх росіяни запускали акваторії Азовського моря.

На Дніпропетровщині під час "тривоги", яка тривала від 01:01 до 01:59, пролунали вибухи. Влада Кривого Рогу повідомила про небезпеку. Зранку стало відомо, що РФ завдала ударів ракетами про району. Окупанти поцілили по житловому сектору. Є пошкодження будинків та господарських споруд.

В Одеській області двічі оголошували повітряну тривогу. В області спрацювали сили ППО, яким вдалося збити три безпілотники "Shahed". Також один дрон влучив у складське приміщення.

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