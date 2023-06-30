Нічна атака безпілотниками: Гуменюк розповіла про нову тактику ворога

В Україні ніч проти п'ятниці, 30 червня, була напруженою, бо у багатьох областях лунала повітряна тривога. Цього разу окупанти під час атаки використали іншу тактику, адже іранські безпілотники заходили північніше.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Ніч була напруженою. Багато регіонів на південному сході потерпали від повітряних тривог і атак. Сили протиповітряної оборони знищили один ударний безпілотник, який необережно наблизився до нашої зони відповідальності. Тактика була цього разу трохи інша. "Shahed" заходили північніше, а не зі східного узбережжя Азовського моря. Вочевидь, ворог намагається знайти спосіб ураження - максимально віддалений від нашої протиповітряної оборони. Але спрацювали влучно", - наголосила представниця ЗСУ.

За словами Гуменюк, уламки збитих дронів завдали певної шкоди. Зокрема, виникла пожежа на покрівлі однієї з будівель в Миколаєві, а на відкритій території горіла трава. Рятувальники оперативно ліквідували займання. Постраждалих немає.

Втім, окупанти не припиняють артилерійські обстріли. Було поранено цивільну особу: 72-річна жінка у дуже важкому стані доставлена до лікарні.

"Протягом ночі обстріляно в нашій зоні відповідальності 47 разів правий берег, а також Очаківський напрямок. Це говорить, що ворог намагається максимально тиснути там, де побоюється просування Сил оборони", - додала Гуменюк.

Нічна атака РФ

Пізно ввечері 29 червня російські війська запустили в напрямку України дрони-камікадзе Shahed. Загроза застосування ударних БпЛА була у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Після опівночі у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що на південному сході країни працює ППО. На той момент повітряна тривога була оголошена у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Згодом у Запоріжжі та Миколаєві пролунали вибухи. Повідомлялося про роботу сил протиповітряної оборони.

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