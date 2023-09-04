Нічна атака безпілотниками на Одеську область: ППО збила 17 ударних дронів, є влучання (фото)

Російські окупанти вночі 4 вересня вчергове атакували ударними безпілотниками південь Одеської області. Українські військові збили 17 дронів.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, окупанти тероризували область 3,5 години. ЗСУ знищили 17 ударних безпілотників. Проте є і влучання.

“У декількох населених пунктах Ізмаїльського району пошкоджені складські та виробничі будівлі, сільгосптехніка та устаткування промислових підприємств. Також через потрапляння уламків, внаслідок збиття, виникло декілька загорянь на території цивільних об'єктів. Станом на 7:00 вогонь ліквідовано”, - розповів Олег Кіпер.

ЗСУ збили 17 дронів окупантів

Під час атаки дронами були і влучання

Він також окремо додав, що під час небезпеки дуже важливо перебувати в укритті.

На місцях працюють надзвичайники

“Дякую свідомим жителям Ізмаїльського району. Загиблих та постраждалих внаслідок нічного нальоту немає. На місці продовжують працювати всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують злочини росіян”, - підкреслив голова Одеської ОВА.

Нагадаємо, що російські окупанти намагались висадитись у північно-західній частині Чорного моря.

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