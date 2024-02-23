Нічна атака безпілотниками по Україні: які міста опинилися під ударом і де лунали вибухи

Вночі, 23 лютого, росіян знову вчинили атаку по мирним містах України.

Про це повідомив Генштаб.

"Російські окупанти атакували Україну, застосувавши ракети та БпЛА типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони України 23 ударних БпЛА було знищено", - йдеться у повідомленні.

"Противник атакував 31 ударним БпЛА типу "Shahed" (Приморсько-Ахтарськ – РФ, мис Чауда – Крим), трьома зенітними керованими ракетами С-300 (Донеччина), протирадіолокаційною ракетою Х-31П та двома крилатими ракетами Х-22 (акваторія Чорного моря).Протиповітряною обороною знищено 23 ударних БпЛА в межах Одеської, Миколаївської, Полтавської, Дніпропетровської, Харківської областей", - зазначили у Повітряних силах України.

Нагадаємо:

У ніч проти 23 лютого Збройні сили Російської Федерації атакували Одеську область і Дніпро за допомогою безпілотних літальних апаратів та ракет.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що російські окупанти запустили по Одещині ударні дрони типу Shahed-131/136 і ракети типу Х-31П і Х-22.

"Всього троє загиблих людей внаслідок ворожої атаки. Пошуки припинено. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким", — додав Кіпер.

Зі слів очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, окупанти запустили по регіону дрони типу "Shahed". Відбулося влучання по багатоповерхівці в Дніпрі.

"Відомо про 8 травмованих у дніпровській багатоповерхівці. З них семеро – госпіталізовані", — сказав він.

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